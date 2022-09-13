نبيلة عبيد عن ميرفت أمين: لا أرى إلا الحزن الكبير على أعز صديقتين لها

أعربت الفنانة نبيلة عبيد عن دعمها للفنانة ميرفت أمين بعد تداول صورتها خلال عزاء المخرج الراحل علي عبدالخالق والتي أثارت الجدل حولها.

وقالت نبيلة عبيد: «في كل صورة تلتقطها عدسات المصورين لوجه النجمة والصديقة الجميلة ميرفت أمين لا أرى فيها إلا الحزن الكبير الذي لا تزال تعيشه بعد رحيل دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي أعز صديقتين على قلبها».

ميرفت أمين ترد على صورتها المتداولة

وحرصت الفنانة ميرفت أمين على الرد على الصورة المتدولة لها خلال عزاء المخرج الراحل علي عبدالخالق وذلك خلال مداخلة مع برنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع على فضائية «DMC»، قائلة: «بيتكلموا في العزا، وإنّ شكلها مهمومة، هل أنا مطالبة أروح العزا بميكب؟».