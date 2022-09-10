نبيلة عبيد عن فيلم «العذراء والشعر الأبيض»: من أصعب أدواري

كشفت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن أصعب الشخصيات التي قدمتها خلال مشوارها الفني في السينما المصرية التي بدأته منذ ستينات القرن الماضي.

نبيلة عبيد: دور شيريهان في فيلم العذراء والشعر الأبيض «عظمة على عظمة»

ونشرت نبيلة عبيد جزءًا من فيلم «العذراء والشعر الأبيض»، وعلقت عليه قائلة: «من أصعب الأدوار اللي لعبتها على الشاشة الشخصية اللي مثلتها في فيلم العذراء والشعر الأبيض شخصية دولت الأم العاقر التي تلجأ للتبني لتعوض به اشتياقها للأمومة وأكاد أجزم إن النجم الكبير محمود عبد العزيز الله يرحمه كان جواه نفس الإحساس وهو بيمثل دوره، وبرضه شيريهان اللي وقتها كانت في بداية الطريق ومع ذلك عملت دور أقل ما يقال عنه عظمة على عظمة».

فيلم «العذراء والشعر الأبيض» إخراج حسين كمال

وأضافت نبيلة عبيد: «الفيلم طبعا قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس وصياغة سينمائية للسيناريست والكاتبة كوثر هيكل وإخراج المبدع حسين كمال، مساكم بطعم التين والعنب والمانجة المصرية برضه».