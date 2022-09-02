نبيلة عبيد: كلمت علي عبدالخالق منذ 3 أيام.. كان يعاني من ألم شديد في صدره

سيطرت حالة من الحزن الشديد على الفنانة نبيلة عبيد، فور إعلان وفاة المخرج علي عبدالخالق، والذي رحل عن دنيانا منذ ساعات قليلة بعد صراع مع مرض السرطان.

ودخلت الفنانة نبيلة عبيد، في نوبة بكاء خلال حديثها لـ«الوطن»: «بيروحوا واحد ورا التاني اللهم لا اعتراض وده أمر الله، كلمت علي عبدالخالق منذ 3 أيام وكان بيتألم ويشعر بوجع شديد في صدره وكنت كل ما بكلمة بتأثر وبتألم معاه.. علي عبدالخالق ده صديقي وصاحبي مش بقوله غير يا بابا منذ بداية عملي معه».

نبيلة عبيد: فضلت بجواره وعلى تواصل معه طوال فترة مرضه

وأوضحت: «فضلت بجواره وعلى تواصل معه طوال فترة مرضه وكنت بتعب جدًا وبتأثر بألمه لدرجة لأني مرة قولت للمخرج والسيناريست عصام الشماع مش قادرة أكلمه ببكي، قالي لازم نكون جانبه تمالكي أعصابك».

وأضافت نبيلة عبيد: «اشتغلت مع علي عبد الخالق مجموعة أعمال فنية ناجحة جدًا وكل عمر مختلف تمام عن الآخر، وهم الوحل، و شادر السمك، و درب الرهبة، و الحناكيش، وعتبة الستات، وكنت أذهب لمكان التصوير وأنا سعيدة كان كله حب وتعاون، بجانب أنه كان إنسان متدين جدًا ملتزم في الصلاة وقراءة القرآن».

وفاة علي عبدالخالق

ورحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة المخرج علي عبدالخالق بعد صراع 60 يوما مع مرض السرطان، والذي عاني منه فترة قصيرة جدًا ليلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء تواجده في المستشفى.