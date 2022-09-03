نبيلة عبيد عن ظهورها في أغنية «الحلق اللي عامل قلق» لـ سعد لمجرد: رسالتك وصلت

أبدت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، إعجابها بأغنية «الحلق اللي عامل قلق» للفنان المغربي سعد لمجرد، مؤكدةً أنها خلقت حالة من الإبداع، واعتبرت إياها رسالة حب لها من «لمجرد»، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وأشارت إلى أن أغنية سعد لمجرد «الحلق اللي عامل قلق» تضمنت مشهدًا لها من فيلم الراقصة والطبال، خلال قيامها بالرقص أمام الأهرامات، مضيفة بقولها: «سعد لمجرد باعت رسالة إعجاب وتحية في فيديو كليب الأغنية، تضمنت مشهد من فيلم الراقصة والطبال مع خلفية أهرامات مصر العظيمة، رسالتك وصلت يا سعد بشكرك عليها».

سعد لمجرد يستعين في أغنية الحلق اللي عامل قلق بمشهد من «الراقصة والطبال»

وقالت نبيلة عبيد إنها أحبت الأغنية، ووصفتها بأنها جميلة جدًا لما خلفته من جو بديع، متمنية التوفيق للفنان سعد لمجرد.

الأغنية كسرت حاجز المليون مشاهدة

أغنية سعد لمجرد الحلق اللي عامل قلق، طرحها خلال اليومين الماضيين، وكسرت حاجز المليون مشاهدة عبر موقع المشاهدات «يوتيوب»، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وتصدر بها محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي.

الأغنية باللهجة المصرية، ويتعاون فيها سعد لمجرد، للمرة الأولى مع الشاعر تامر حسين، وهى من ألحان عزيز الشافعي، توزيع جلال حمداوي، والفيديو كليب من إخراج دان حداد.

فيلم الراقصة والطبال من إنتاج عام 1984، بطولة نبيلة عبيد، أحمد زكي، عادل أدهم، نبيلة السيد، محمد رضا، للأديب إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم، إخراج أشرف فهمي.