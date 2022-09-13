نقيب الإعلاميين يشيد بقرار المتحدة: المعلومة الصادقة أقوى رد على الشائعات

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إن القرارات التي اتخذتها شركة المتحدة بشأن تخصيص نشرات إخبارية، للرد بالحقائق والوقائع والصدق على شائعات وأكاذيب الإعلام اللامهني، الذي يهدف إلى نشر معلومات كاذبة، بغرض زعزعة استقرار ونماء الدولة المصرية الذي يؤلمهم كثيرا.

نقيب الإعلاميين

أضاف «سعدة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن نقابة الإعلاميين تثمن توجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتطالب جميع الجهات بأن تحذوا حذوها، لأن المعلومة الصادقة أقوى سلاح لتكذيب الشائعات المغرضة.

وتابع نقيب الإعلاميين قائلا: إن «هذا القرار يحمل قطاع أخبار المتحدة، مسئولية كبيرة في ضرورة محاربة تلك الأكاذيب والشائعات بالأخبار الصادقة، ونقل ما يجر على أرض الواقع لحظة بلحظة، صوتا وصورة، فهذا أقوى دليل وأكبر رد على الشائعات ومروجيها».

الشركة المتحدة

أوضح «سعدة»، أن لتسهيل مهمة الإعلام المصري، يجب ضرورة إتاحة المعلومات والبيانات الصادقة والصادرة من مصادرها الرسمية، مضيفا: «وعلى المؤسسات والجهات أن تنشر بصورة دورية على مواقعها الرسمية، أنشطتها وإنجازاتها بالصوت والصورة عبر إدارات الإعلام المختصة بها».

وكان مجلس إدارة الشركة المتحدة، أعلن في وقت سابق، أنَّه جرى تكليف قطاع أخبار الشركة المتحدة، بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم، للرد على الشائعات والأكاذيب التي تستهدف المجتمع المصري، وتُذاع هذه النشرات على قناة «إكسترا نيوز» بكل منصاتها الإلكترونية، وترسل الخدمة الإخبارية لكل الأحزاب السياسية، وكل القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية.