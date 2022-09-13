بالأسماء.. مصرع 3 أطفال وإصابة 6 في انقلاب سيارة ملاكي بكفر الشيخ

لقى 3 أطفال بينهم شقيقان مصرعهم، بينما أُصيب 6 آخرين بينهم الأب والأم ووالدها ووالدتها، بإصابات مختلفة، نتيجة انقلاب سيارة ملاكي على طريق سيدي سالم - شابة، بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقلهم إلى مستشفى سيدي سالم المركزي.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، إخطارًا، من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على طريق سيدي سالم - شابة، لينتج عن ذلك مصرع 3 أطفال عقب وصولهم إلى المستشفى وإصابة 6 أشخاص بإصابات خطرة، حيث تُشير نتائج التحريات الأولية إلى اختلال عجلة القيادة من يد سائقها لتنقلب في الترعة.

وتبين من سجلات مستشفى سيدي سالم المركزي، وفاة كل من يوسف محمد يوسف حمدين، سنتين، ورغد محمد يوسف حمدين 7 شهور، وأحمد تامر عبدالمطلب 3 أعوام، كما أُصيب في الحادث كل من سعاد محمد يوسف حمدين، سنتين، مصابة باضطراب بدرجه الوعي وتركيب أنبوبة حنجرية، وأسماء خالد علي، 35 عاما، مصابة باشتباه نزيف بالمخ والبطن، ومحمد يوسف حمدين 35 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وتهاني محمد عبد المعبود، 55 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وحنان خالد علي، 35 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وخالد محمد علي، 62 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، بتقديم كل الرعاية الصحية، لـ6 مصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة على طريق سيدي سالم - شابة، مقدماً العزاء لأُسرتي الأطفال الـ3 المتوفين نتيجة الحادث.

وأعلنت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ حالة الطوارئ بمستشفى سيدي سالم المركزي، لاستقبال المصابين منذ انقلاب السيارة، ونقل سيارات الإسعاف المصابين للمستشفى، وتم إيداع جثامين الأطفال المتوفين، مشرحة المستشفى.