ضبط سيارة محملة بـ6500 وحدة زريعة أسماك في كفر الشيخ «صور»

تمكن موظفو مشروع دعم وتنمية الخدمات في مدينة بلطيم في محافظة كفر الشيخ، من ضبط سيارة تحمل 6500 وحدة زريعة مخالفة، وتم التحفظ على السيارة، وتسليم الزريعة المضبوطة للثروة السمكية، وتحرير المحضر اللازم.

تسليم الزريعة لهيئة الثروة السمكية

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اتخاذ الإجراءات القانونية، بالتعاون مع مديرية الأمن بإشراف اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، مشيرا إلى تسليم الزريعة الحية لهيئة الثروة السمكية عقب قرار النيابة العامة لإعادة ضخها مرة أخرى في بحيرة البرلس بأقصى سرعة منعاً لنفوقها، ومباشرة التحقيق مع المتهم بصحبة المضبوطات والتحفظ على السيارة.

حملات مكثفة لضبط المخالفين

وشدّد محافظ كفر الشيخ على شن حملات متعددة لضبط المخالفين من مافيا الصيد الجائر، مع ملاحقة كل المخالفات وجرائم صيد الزريعة والصيد الجائر، للقضاء عليها تماماً عليها، مشيداً بدور العاملين بمشروع دعم وتنمية الخدمات بالمحافظة.