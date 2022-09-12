إصابة سيدة بلدغة عقرب داخل منزلها في كفر الشيخ

تعرضت سيدة في منتصف العقد الرابع من العُمر مقيمة بقرية الشيخ مبارك التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، للدغة عقرب داخل منزلها وجرى نقلها إلى مستشفى برج البرلس المركزي؛ لتقديم الفحوصات الطبية اللازمة، ووضعها تحت الملاحظة في المستشفى لحين تماثلها للشفاء.

إصابة سيدة بلدغة عقرب في كفر الشيخ

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا، من مأمور مركز شرطة البرلس، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى برج البرلس المركزي، بوصول سيدة إلى استقبال المستشفى تُعاني من لدغة عقرب، أثناء وجودها بمنزل أهليتها بقرية الشيخ مبارك التابعة لدائرة المركز.

وبانتقال الأجهزة الأمنية بمركز شرطة البرلس، وتبين أن المصابة تُدعى «ف.ع.ا» 46 عاماً، ربة منزل، ومقيمة بقرية الشيخ مبارك، التابعة لدائرة مركز البرلس تُعاني من لدغة عقرب، وبسؤالها عن إصابتها، قررت أنها أثناء وجودها بمنزلها بالقرية هاجمها عقرب ولدغها.

تحرر عن ذلك محضر حمل رقم 4528 إداري مركز شرطة البرلس، وجارٍ العرض على جهات التحقيق.