محافظ كفر الشيخ يناقش نسب التنفيذ بـ240 مشروعا ضمن حياة كريمة (صور)

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الموقف التنفيذي لـ240 مشروعا من مشروعات البرنامج الرئاسي حياة كريمة، التي تشهدها قرى المحافظة، ونسب التنفيذ في كل قطاع من القطاعات، وما جرى الانتهاء منه فضلا عن الجارية، مشيرا إلى الانتهاء من 85 مشروعا، وجار العمل في 240، من جملة 593 مشروعا.

مناقشة مشروعات حياة كريمة

جاء ذلك بحضور محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام للمحافظة، ووكلاء الوزارات والقطاعات، الممثلة لكل المشروعات التي تشهدها قرى مطوبس.

الانتهاء من 85 مشروعا

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه جرى الانتهاء من 85 مشروعا، وجار العمل في 240 مشروعا في كل القطاعات، وأنه وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، وإعلان نسب التنفيذ للجمهورية، ومشاركتهم فيما يتم على الأرض من مشروعات، واطلاعهم عليها.

وأضاف المحافظ، أنه يتابع يوميا الأعمال الجارية في كل قطاع من القطاعات، ونسب التنفيذ، وأنه يتلقى تقريرا من محمد رأفت معاون محافظ كفر الشيخ، عن كل ما يجر على الأرض، مؤكدا أنه وجه بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات، ومتابعة الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، بالتنسيق بين كل الجهات والوزارات المعنية، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.