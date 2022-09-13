تبادل لإطلاق النار على الحدود الأرمينية الأذربيجانية

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، تبادل كثيف لإطلاق النار ردا على استفزازات أرمينية، وقالت إن بلادها تشن هجوما ردا على استفزازات أرمينية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشارت وزارة الدفاع، إلى وقوع اشتباكات على الحدود مع أرمينيا، وأكدت الوزارة الأذرية، وقوع خسائر في صفوف قواتها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

أرمينيا: تعرضنا لقصف من أذربيجان بالمدفعية والطائرات المسيرة

وعلى الجانب الآخر، أشارت وزارة الدفاع الأرمينية في وقت سابق، إلى تعرض أراضيها عند الحدود لقصف من أذربيجان، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، بالمدفعية والطائرات المسيرة.