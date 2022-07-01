اجتماعات مكثفة لرئيس «الشيوخ» على هامش فعاليات مؤتمر «باكو» في أذربيجان

عقد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ عدة اجتماعات مكثفة مع عدد من رؤساء البرلمانات بالدول الصديقة.

والتقى المستشار عبد الوهاب عبدالرازق بـ «صاهيبا جافاروفا»، رئيس مجلس النواب الأذربيجاني، ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني «محمد صادق سنجراني»، وفيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني، ورئيس مجلس النواب الأوزبكستاني «انزيلا ناربايفا».

تطوير العلاقات البرلمانية

جاءت اللقاءات الثنائية بهدف دعم وتطوير العلاقات البرلمانية وتحقيق التعاون بما يخدم الرؤى والمصالح المشتركة في مختلف المجالات.

يُذكر أن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ يشارك في أعمال مؤتمر «باكو للشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز»، ومن المقرر اختتام أعماله اليوم في العاصمة الأذربيجانية.