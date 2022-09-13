أشهر أنواع التمور في الوادي الجديد.. أغلاها «المجدول»

تشتهر محافظة الوادي الجديد بالعديد من المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل دخلًا رئيسيًا لكافة مزارعي الواحات، فطبيعة المناخ الجافة والتربة الرملية وارتفاع درجات الحرارة جعلت المحافظة من أهم قلاع التمور في مصر، حيث تمتلك أكثر من 3 ملايين نخلة على مساحة تصل إلى 23 ألف فدان تقريبًا، وتسعى لزيادتها لتصل إلى 4 ملايين نخلة من الأنواع التجارية.

25 نوعا من التمور

وتتنوع الأصناف والأنواع التي تشتهر بها الوادي الجديد والتي يجري تصديرها،، وتنتج مصانع التمور بمحافظة الوادي الجديد حوالى 25 صنفًا من إنتاج المزارعين للتمر الخام وبيعه للمصانع، وتبدأ بعدها المصانع في تصنيعه وتتضمن التمر الخام والتمر منزوع النوى والمحشو بالمكسرات والفول السوداني والفستق واللوز وتمر مغطى بالشكولاتة والتمر الفاكيوم، وتمر بحشو اللوتس، وغيرها من الأصناف عالية الجودة، والتي يتم تصنيعها وفقًا لأعلى درجات الجودة ومطابقها للمواصفات العالمية.

صاحب مصنع: نبحث عن الجودة

ويقول، رمزي معوض، صاحب مصنع تمور، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن أصحاب المصانع يسعون لتحقيق أعلى جودة ليتمكنوا من تصدير منتجاتهم للخارج، ويعد من أكثر وأشهر التمور طلبًا هو التمر الصعيدي الذي يجري زراعته في الوادي الجديد بكثرة، ويعد من أفضل التمور التي نجحت زراعتها وتسويقها محليًا وعالميًا، ويمثل 90% من إجمالي النخيل، ويجري تصديره إلى المغرب ودول شرق آسيا، ويتراوح سعره ما بين من 20 لــ35 جنيهاً للكيلو الواحد.

«البرحي» أكثر الأنواع طلباً

وأضاف «معوض»، أن التمر البرحي من أكثر أنواع التمور التجارية طلبًا، ويتراوح سعره ما بين 40 لــ60 جنيها، وتم زراعته على مساحات شاسعة وخاصة بالمناطق الاستثمارية بمنطقة شرق العوينات، وهو من أفضل الأنواع التي تحقق عائداً اقتصادياً كبيراً بجانب البلح الصعيدي.

«المجدول» لا يزرعه صغار المزارعين

وتابع، أن تمور المجدول من أعلى وأغلى الأنواع التجارية، وتم زراعته بكثرة مؤخراً نظراً لطلب السوق عليه بشكل كبير ويتراوح سعره من 80 لــ120 جنيهًا، ويصدر إنتاجه للخارج، ولكن لا يزرعه صغار الفلاحين؛ نتيجة لعدم خبرتهم في عملية تسويق تمور المجدول بالإضافة إلى ارتفاع سعر الفسائل الخاصة به والتي تتراوح ما بين 2000 جنيه وحتى 5 آلاف جنيه.

يذكر أن، محافظة الوادي الجديد تمتلك مجمعًا للتمور وتم تأجيره مؤخراً لأحد المستثمرين، بهدف تنمية المحصول الرئيسي للمحافظة، ويمقام على مساحة 14 فدانًا، ويعد من أضخم المصانع من حيث المساحة، وفيه أكبر مصنع يقوم بتصدير منتجاته خارج البلاد.