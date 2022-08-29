مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بـ1.7 مليون طن.. وزيادة الصادرات أولوية

حققت مصر نموًا في معدلات إنتاج التمور خلال العام 2021، بعد أن نجحت في زراعة مليون و300 ألف نخلة من أصل مليوني ونصف المليون نخلة خلال السنوات السبع الماضية.

بلغ إنتاج مصر من التمور 1.7 مليون طن يمثل 18% من حجم الإنتاج العالمي للتمور، الذي يقدر بـ9 ملايين طن، لتحتل المرتبة الأولى عالميًا وعربيًا في إنتاج التمور.

صادرات مصر من التمور

وبلغت صادرات التمور المصرية 52 مليون دولار في عام 2021، محققة نسبة نمو قدرها 21% بالمقارنة بصادرات عام 2020 البالغة 43 مليون دولار، بحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

واحتلت دولة إندونيسيا قائمة أكبر الدول المستوردة للتمور المصرية في عام 2021 بقيمة 25 مليون دولار تمثل 47% من إجمالى الصادرات، ثم تأتي المغرب في المرتبة الثانية بقيمة 20 مليون دولار تمثل 38% من إجمالي الصادرات، وماليزيا في المرتبة الثالثة بقيمة 3 ملايين دولار تمثل 5% من إجمالي الصادرات، وبلغ عدد الدول المستوردة للتمور المصرية فى عام 2021 حوالي 59 دولة.

إنتاج كبير ونسبة تصدير منخفضة

قال المهندس محسن البلتاجي رئيس جمعية "هيا" لتنمية وتصدير الحاصلات البستانية، إنه رغم إنتاج مصر العظيم من التمور، إلا أن نسبة التصدير منخفضة، مشيرًا إلى أن هناك جهود مبذولة من الدولة والجمعية للوصول بصادرات التمور إلى مستويات تكون متناسبة مع الإنتاج الكبير.

وأضاف "البلتاجي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن زيادة نسبة الصادرات من التمور، يحتاج إلى إرشاد المزارعين بنوعية التمور التي يجرى زراعتها ومدى توافقها مع المنطقة المنزرعة، مشيرًا إلى أن هناك مناطق تكون غير صالحة لزراعة التمور.

وأوضح أن الجمعية تعمل على إرشاد المزارعين إلى استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة، مؤكدًا أنهم يستهدفون الوصول بنسب تصدير ننافس بها العالم، وقال: "التمور يمكنها أن تساهم بنسبة كبيرة في الصادرات المصرية، في حالة الالتزام بزراعة الأصناف المطلوبة تسويقيًا، فهذا الإنتاج العظيم من التمور يساهم في خفض أسعار المنتج المحلي بالنسبة للمواطن المصري".