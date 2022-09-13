عماد الدين حسين: أطالب الإعلام المصري بالانتباه طوال الوقت والرد على الشائعات

طالب الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، الإعلام المصري بأن يكون منتبهًا طوال الوقت والرد على كل الشائعات، وبذل جهد أكبر ليتم الرد على هذه الشائعات.

قد يعذر المواطنين أحيانًا في مسألة تصديق الشائعات

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه لا يستطيع أحد حصر عدد الشائعات، مشيرًا لوجود بعض المسئولين السابقين وبعض الخبراء ممن لديهم درجة من الوعي ودراية بالدولة وتطوراتها ويخرجون ويتحدثون بدون مشاهدة الصورة كاملة مما قد يؤدي للبلبلة بين المواطنين، متسائلًا: «فما بالك بالمواطن العادي».

وأشار عماد الدين حسين إلى أنه قد يعذر المواطنين أحيانًا في مسألة تصديق الشائعات بسبب أن هناك قطاعات متعلمة لا تكلف نفسها بالتحقق من دقة معلومة «زمان كان بيقول قريتها في الجرايد دلوقتي بيقول قريتها على الفيس بوك».

يجب بذل جهد كبير لمواجهة التحدي الصعب

وشدد عماد الدين حسين على أن بيئة الشائعات هي البيئة الخصبة لكل المتربصين لاستخدام خبث المعلومات ونشر قصص لا أساس لها من الصحة، مطالبًا ببذل جهد كبير لمواجهة التحدي الصعب، متسائلًا عن حجم الشائعات عن روسيا التي بثتها وسائل إعلام تقول على نفسها إنها ديموقراطية في الغرب، وحجم الشائعات التي بثتها وسائل إعلام روسية على الغرب.