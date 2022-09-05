عماد الدين حسين: اختيار 12 اسما من مقرري لجان الحوار الوطني

قال النائب عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المنسق العام للحوار الوطني يعلن بعد قليل أسماء مقررى اللجان، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على عدم الإعلان عن الأسماء إلى أن يتم بشكل رسمي وبعد التأكد من المقبولين في منصب مقرري اللجان.

معايير رئيسية لاختيار المرشحين

وأوضح «حسين» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الأحزاب رشحت خبرائها ومن يعتقدون أنهم الأنسب من الشخصيات العامة، وهناك معايير رئيسية لاختيار المرشحين كمقررين للجان؛ منها أن يكون متخصصا ويمتهن المجال المرشح له، وأن يكون لديه خبرة وحيثية وعليه توافق وطني كبير وسابقة أعمال مشهود لها على مستوى المجتمع.

الأسماء النهائية لمقرري اللجان الفرعية والمتخصصة

وأشار إلى أن الحوار الوطني يعمل وفقا لرؤية توافقية بين جميع المشاركين، والبعض الذين يعتقدون أن الحوار يسير ببطء لهم عذرهم ولكن الأمر في الحقيقة يتطلب الوقت الكافي نظرا لأهمية الموضوعات التي تناقش به، موضحا أن مجلس أمناء الحوار الوطني يعمل بأسرع ما يكون للاستقرار على الأسماء النهائية لمقرري اللجان الفرعية والمتخصصة وهناك كما كبيرا من الأسماء المرشحة سواء من الأحزاب أو القوى المدنية أو الأفراد.

12 اسما من مقرر اللجان والمساعدين لهم

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اختيار مقرر اللجنة لا بد أن يكون ممن يحظون باحترام مجتمعي، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من اختيار 12 اسما من مقرري اللجان والمساعدين لهم، ويجري إعلانهم خلال اليوم.