القبض على «يمني» في الحرم المكي: عمل عمرة لروح الملكة إليزابيث

واقعة غريبة شهدتها الأراضي المقدسة، بعد ظهور يمني داخل الحرم المكي، رافعا لافتة يعلن فيها أدائه العمرة، على روح الملكة إليزابيث الثانية، ضاربا بكل الأنظمة المعمول بها في الحرم عرض الحائط.

وألقت القوة الخاصة بأمن المسجد الحرام القبض على اليمني، بعدما ظهر في مقطع فيديو يحمل اللافتة داخل المسجد الحرام، وأعلن جهاز الأمن العام السعودي عبر حسابه على «تويتر» القبض عليه، واتخاذ الإجراءات النظامية في حقه وإحالته إلى النيابة العامة.

انتهاك ومخالفة للتعليمات الخاصة بالمناسك

وتداول نشطاء على منصّات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخصٍ يعلن فيه أنّه أدّى العمرة لروح ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، في الوقت الذي يعد ذلك انتهاكا ومخالفة للتعليمات الخاصة بالمناسك، ومخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي تمنع أداء هذه الفريضة نيابة عن غير المسلمين.

وظهر الرجل بملابس الإحرام في مقطع فيديو، لا يتجاوز 20 ثانية، حاملاً لافتة بيضاء كتب عليها بخط اليد العمرة لروح الملكة إليزابيث الثانية، «نسأل الله أن يتقبّلها في الجنّة ومن الصالحين.. نسأل الله أن يجعلها مع عباده الصالحين، نسأل الله أنّ يجعل روحها في الجنّة».