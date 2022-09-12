نعش الملكة إليزابيث الثانية يصل إلى كاتدرائية سانت جيل في إدنبره

وصل نعش الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، قبل قليل، إلى كاتدرائية سانت جيل في العاصمة الأسكتلندية إدنبرة، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

نعش الملكة إليزابيث يجول شوارع إدنبره

وكان نعش الملكة إليزابيث الثانية، جال شوارع إدنبره وسط دموع ووداع من الحاضرين وعامة الشعب، وتوفيت الملكة الخميس الماضي، عن عمر ناهز 96 عاما، بعد جلوسها على العرش 7 عقود، وتعد الأطول في مدة الحكم ببريطانيا.

الأمير تشارلز ملكاً لبريطانيا

وعقب وفاة الملكة اعتلى نجلها الأمير تشارلز الثالث، أمير ويلز العرش، وأصبح ملكا على بريطانيا خلفا لها، في لحظة تاريخية بثتها عدد من القنوات والمحطات الفضائية حول العالم.