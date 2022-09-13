تعرف على أهمية تركيب الملصق الإلكتروني بالسيارات.. «فيديو»

عرض برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، والذي يقدمه الإعلامية أسماء يوسف والإعلامية آية جمال الدين، تقريرا معلوماتيا عن الملصق الإلكتروني الذي يتم وضعه على زجاج السيارة الأمامي، والذي يشكل أهمية كبيرة.

تيسير وتسهيل وإدارة حركة المرور

وأضاف التقرير أن عدم وضعه على السيارة يعرض قائدها للحبس، حيث يشمل كافة بيانات السيارة ويستخدم في أغراض عديدة مهمة للمواطن ومهمة لتيسير وتسهيل وإدارة حركة المرور، والتي تتمثل أهميته في الآتي:

- يحدد الملصق الإلكتروني مسار حركة المركبات وتصنيفها «سيارة - دراجة نارية - مقطورة - نقل».

- يحدد مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها «الحارة المرورية»، مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطريق.

- يتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا.

يرتبط الملصق بقارئ إلكتروني ثابت ومتحرك لقراءة بيانات الشريحة

- التكامل مع باقي الأنظمة الأمنية الأخرى، والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيا ومنتهية التراخيص.

- يساهم في التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

- يهدف لتسهيل تنقلات المواطنين واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة.

- يساهم في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.

- يساهم في ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونيا بقاعدة بيانات مركزية.

- يرتبط الملصق بقارئ الكتروني ثابت ومتحرك لقراءة بيانات الشريحة.