غلق 12 منشأة طبية مخالفة في حملة لجهاز حماية المستهلك بقنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، شن حملة تفتيش موسعة على أسواق المدينة، في إطار الاهتمام بمراقبة الأسواق وحماية المستهلك ومكافحة كافة أشكال الغش التجاري.

غلق المنشآت الطبية المخالفة في قفط

وأوضح «الداودي»، أن حملة جهاز حماية المستهلك أسفرت عن غلق وتشميع 12 منشأة طبية مخالفة للاشتراطات العامة، وغير مرخصة، كما استهدفت الحملة المرور على عدد من «الهايبرات» و«السوبر ماركت» ومحلات البقالة لمتابعة حركة البيع والشراء بها، وأسفرت عن تحرير 32 محضرًا متنوعًا ما بين عدم إعلان عن السعر، ونظافة عامة، وعدم حمل شهادة صحية، ومحال تجارية بدون ترخيص.

استمرار حملات جهاز حماية المستهلك في قنا

وأكد محافظ قنا استمرار الحملات المكثفة للرقابة على الأسواق التي يقودها جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس أو الامتناع عن منح المستهلك فاتورة بعد الشراء عند طلبها دون مقابل أو عدم الالتزام بالإعلان عن سعر السلعة في مكان واضح، والالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلعة المباعة في مكان واضح في المحلات لدى التجار.

أرقام جهاز حماية المستهلك في قنا

وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة معاونة الأجهزة التنفيذية وجهاز حماية المستهلك في جهودهما المبذولة لضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتسنى للأجهزة التنفيذية اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وضبط الأسواق، من خلال الوسائل المتعددة سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو عن طريق الاتصال بالأرقام التالية 0963336327- 096333638 أو إرسال الشكوى عبر الفاكس 0963336329، كما دعا التجار إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضرهم تلك الممارسات الخاطئة.