مواعيد اختبارات تحويلات الأزهر الشريف في محافظة قنا

أعلنت الإدارة المركزية بمنطقة قنا الأزهرية، مواعيد اختبارات تحويلات الأزهر الشريف، بين الطلاب المحولين من التربية والتعليم إلى المعاهد الأزهرية، والذين تنطبق عليهم شوط التحويل من مراحل التعليم العام إلى التعليم الأزهري، إضافة إلى أن جميع المناطق الأزهرية في كل مركز من مراكز محافظة قنا، أنهت الاستعدادات من خلال تجهيز أماكن الاختبارات.

مواعيد اختبارات تحويلات الأزهر الشريف في قنا

وقال الشيخ تاج الدين مدير الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، إنه تم تحديد مواعيد اختبارات تحويلات الأزهر الشريف، من التربية التعليم إلى المعاهد الأزهرية في المحافظة، حيث تبدأ من يوم الأحد المقبل 4 سبتمبر إلى 8 سبتمبر وفق جدول موضوع ومعد لتلك الاختبارات في المعاهد الأزهرية الابتدائية والإعدادية.

جدول مواعيد اختبارات التحويل بين الأزهر والعام بقنا

وتابع مدير الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، أنه تم الانتهاء من جداول اختبارات تحويلات الأزهر الشريف في المراحل الابتدائية والإعدادية، والتي تبدأ الأحد المقبل وهي كالآتي:

- 4 سبتمبر الصف الأول الإعدادي (ذكور).

- 5 سبتمبر الصف الثاني والثالث الابتدائي، والصف الأول الإعدادي (إناث).

- 6 سبتمبر الصف الرابع الابتدائي، والثاني الإعدادي (إناث).

- 7 سبتمبر الصف الخامس والسادس الابتدائيين، والثالث الإعدادي (ذكور وإناث).

- 8 سبتمبر لجميع الطلاب المتخلفين من المرحلة الابتدائية والإعدادية.

نتيجة اختبارات تحويلات الأزهر الشريف في قنا

وأكد أبوالوفا، أنّ نتيجة الطلاب التي اجتاز اختبارات تحويلات الأزهر الشريف في القرآن الشريف شفوي، يتم إرسال نسخة منها إلى الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، ثم يتم منح نسخة منها إلى ولي أمر الطلب لاستكمال إجراءات التحويل من التعليم العام إلى المعهد الأزهري الذي اختاره.