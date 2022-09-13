قانوني: غرامة إلقاء القمامة بالقرب من المناطق السكنية 20 ألف جنيه

يهدف قانون البيئة للحفاظ على البيئة من التلوث، أو أي أضرار تصيبها نتيجة سلوكيات الإنسان، لذلك وضع قانون البيئة الأحكام والضوابط التي تكفل الحفاظ على صحة الإنسان.

وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إن إلقاء القمامة أو المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها من أكثر الأمور التي تسبب التلوث البيئي وتؤثر على صحة الإنسان بشكل كبير، فضلا عن كونه مخالفة قانونية لأحكام القانون.

عقوبات إلقاء القمامة في غير محلها

وأضاف عبد المجيد في تصريحات لـ «الوطن» إن قانون البيئة وضع عقوبات صارمة حال قيام الشخص القائم بأعمال جمع القمامة أو المخلفات بإلقائها في غير الأماكن المخصصة لها، مما يسبب اضرار على البيئة والإنسان، كما حدد القانون الأماكن التي لا يجوز إلقاء القمامة أو المخلفات بالقرب منها، نظرا لأن هذه الأماكن تعتبر من المناطق الحيوية.

وقال إن المادة 37 من قانون البيئة نصت على حظر القائمين على جمع القمامة ونقلها إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك، كما حددت المادة الأماكن التي لا يجوز فيها إلقاء القمامة أو المخلفات بالقرب منها.

وأشار إلى أن إلقاء القمامة يجب أن يكون بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجاري المائية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط والحد الأدنى للأماكن المخصصة لهذه الأغراض.

غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه

ولفت الخبير القانوني إلى أن القانون وضع عقوبة على كل من يقوم بمخالفة أحكام المادة المذكورة أعلاه، بغرامة لا تقل عن 1000 ألف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، وفقا لأحكام المادة 87 من قانون البيئة، وتطبق العقوبة على من ثبت عليه المخالفة.