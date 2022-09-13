مصرع شخص وإصابة 9 آخرين من أسرة واحدة في حادث مروري بجنوب سيناء

لقى شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين من أسرة واحدة، في حادث مروري على الطريق الدولي الرابط بين شرم الشيخ ونفق الشهيد أحمد حمدي.

بلاغ لمديرية الأمن

وتلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي تحمل أرقام ولوحات ( أ ف ف 452) بعد مدينة الطور على الطريق الجديد، على بعد 50 كيلو من مدينة الطور.

أسماء المصابين في الحادث

أسفر الحادث عن مصرع فريد فايق رزق 63 من محافظة القاهرة، كما أسفر عن إصابة 9 آخرين هم:

１- فيرونيكا فريد فائق 10 سنوات القاهرة.

２- سيمون فريد فائق 12 سنة من القاهرة.

３- ميرولا طارق مكرم 11 سنة القاهرة.

４- طارق مكرم نجيب، 52 سنة، القاهرة.

５- استيفن طارق مكرم، 13 سنة، القاهرة.

６- شيرون طارق مكرم، 16 سنة، القاهرة.

７- إيمان مكرم نجيب 42 سنة، القاهرة.

８- أماني فاروق فايق، 43 سنة، القاهرة.

９- أنستازيا فريد فايق، 3 سنوات، القاهرة.

وجرى الدفع بأربع سيارات إسعاف تابعة إلى هيئة الإسعاف المصرية لنقل المصابين إلى مستشفى شرم الدولي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الطور العام.

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.