«خبطوا جمل».. إصابة مواطنين اثنين في حادث تصادم بشرم الشيخ

أصيب مواطنين اثنين بجروح، إثر حادث انقلاب سيارة نصف نقل بعد اصطدامها بـ«جمل»، على الطريق الدولي الطور شرم الشيخ.

تلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من العميد محمد عناني، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل رقم «3925- ط ج د»، بجمل خلال عبوره الطريق الدولي، على بعد 15 كيلو متر من مدينة شرم الشيخ، اتجاه مدينة الطور.

وأسفر الحادث عن إصابة: محمد أحمد إبراهيم، 30عامًا من محافظة الشرقية، بجرح بالكتف الأيمن وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحمدي محمد إبراهيم، 19 عامًا، من محافظة الشرقية، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين للمستشفى

وانتقل إلى موقع الحادث سيارتين إسعاف، تحت إشراف الدكتور محمد عبد الجواد مدير مرفق إسعاف جنوب سيناء، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.