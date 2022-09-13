خروج 10 مصابين في حادث تصادم أتوبيسين على الطريق الدولي بجنوب سيناء

أكد مبروك الغمريني رئيس مدينة أبو رديس في محافظة جنوب سيناء، خروج 10 مصابين في حادث تصادم جملين بأتوبيسين على الطريق الدولي الجديد أمام مدينة أبو زنيمة.

وقال «الغمريني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه جرى تحويل حالة واحدة فقط لمستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج، موضحًا أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجه بضرورة توفير الرعاية الصحية للجميع منذ وقوع الحادث أمس.

كان اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء تلقى بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بتصادم أتوبيسين بجملين أحدهما أتوبيس سياحي رقم (6254 ف ر).

الحادث أسفر عن إصابة 11 شخصًا، هم: نادر رأفت حسين 32 سنة القاهرة، دينا صلاح خيري 27 سنة القاهرة، أحمد السيد أحمد 52 سنة شبرا الخيمة، أندرو ناصر إبراهيم 24 سنة حلوان، تامر صلاح على 49 سنة، عبير على محمد 53 سنة بني سويف، منال جمال الدين محمد 39 سنة بني سويف، أحمد محمد حسين 22 سنة بني سويف، يحيى زكريا مرسي 7 سنوات بني سويف، أحمد عيد سلامة 22 سنة الإسماعلية، محمد السيد عطية علي الصياد 21 سنة المنصورة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو رديس المركزي لتلقي العلاج وخرج جميع المصابين، عدا حالة واحدة جرى تحويلها إلى مستشفى شرم الشيخ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.