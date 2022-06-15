بيت الزكاة والصدقات يوقع اتفاقا مع هيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية

وقع بيت الزكاة والصدقات المصري، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، بروتوكول تعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي، وذلك في إطار رغبة البيت في تأمين احتياجات المرضى غير القادرين من أدوية ومستلزمات طبية.

بيان من بيت الزكاة

ووفقًا لبيان صادر عن بيت الزكاة، فإن البروتوكول يقضي بأن تقوم الهيئة بتدبير احتياجات البيت من الأدوية المستحضرات والأجهزة والمستلزمات الطبية التي يحتاجها البيت للمرضى غير القادرين.

ووقع البروتوكول عن البيت اللواء عمرو لطفي الامين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، واللواء بهاء الدين أحمد زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد.

الأدوية والمستلزمات الطبية

ويأتي البروتوكول في إطار الرغبة في الاستفادة من الأسعار التنافسية للمستحضرات والأجهزة والمستلزمات التي يقدمها الموردون المسجلون لدي الهيئة المصرية للشراء الموحد، وذلك لعلاج مستحقي الزكاة والصدقات المقيدين بقاعدة بيانات البيت.

وقال البيان: «يحرص بيت الزكاة والصدقات على تقديم العديد من برامج الدعم لمستحقي الزكاة والصدقات في كافة المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية ودعم للمرأة المعيلة والأيتام، بما يساعد في رعاية الطبقات غير القادرة ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع ورعاية الأكثر احتياجًا».