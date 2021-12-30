بيت الزكاة والصدقات: تسيير قافلة مساعدات لحلايب وشلاتين وأبو رماد

أعلن بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف الإمام الأكبر، شيخ الأزهر أحمد الطيب، عن تسيير قافلة مساعدات جديدة إلى مناطق حلايب وشلاتين، وأبورماد الحدودية، في إطار دعم الأسر الأكثر احتياجا في كافة المحافظات خاصة في المناطق الحدودية.

توزيع 2500 كرتونة غذائية

ووزعت القافلة التي أطلقها بيت الزكاة، المساعدات في مناطق حلايب وشلاتين، وأبورماد، وأبوالحسن الشاذلي، حيث تم توزيع 2500 كرتونة غذائية وتحتوى الكرتونة الواحدة على 34 كيلو من المواد الغذائية المتنوعة ، بالإضافة إلى توزيع 380 سريرا ، و1500 لحاف، بعد أن تم تحديد الأسر التي تحتاج إلى مساعدة وحصر احتياجاتها من قبل باحثي بيت الزكاة والصدقات.

وتأتي القافلة ضمن جهود بيت الزكاة، بالتزامن مع قافلة أطلقها بيت الزكاة والصدقات لتوزيع 20 ألف لحاف وبطانية على المستحقين في كافة محافظات الجمهورية في إطار حملة «ستر ودفا» لدعم الأسر الفقيرة حيث تواصل القافلة التوزيع على الأسر المستحقة بكافة المحافظات تباعا.

بيت الزكاة والصدقات

ويواصل بيت الزكاة والصدقات، تنفيذ مبادراته المتنوعة في فصل الشتاء باستهداف الأسر المتضررة من الأمطار والسيول وتوفير الاغاثات العاجلة لهم وتسيير قوافل الإغاثة الإنسانية للوقوف إلى جانبهم ومد يد العون لهم، حيث يستهدف مستحقي الزكاة والصدقات من خلال عدة برامج لدعم الفقراء والمحتاجين في كافة المجالات الصحية، ورعاية الأيتام، وتيسير زواج الفتيات الغير قادرات، وفك كرب الغارمين والغارمات، ومسساعدة الأسر المتعففة، وإغاثة من يتعرضون لكوارث إنسانية، ودعم الطلبة الأيتام تعليميا وتوفير مستلزمات الدراسة لهم.