«اقتصادية القناة» توافق على إنشاء محطة صب جاف ومنطقة لوجستية بـ200 مليون جنيه

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على طلب لإنشاء محطة صب جاف نظيف لتداول الحبوب والغلال، وإقامة منطقة لوجيستية شرق بورسعيد، الذي تقدم به تحالف «رووتس-روزا جرينز».

وتبلغ الاستثمارات التراكمية التقديرية نحو 200 مليون جنيه للمرحلة الأولى من المنطقة اللوجستية، كما وافق مجلس الإدارة على توسعات محطة قناة السويس لتداول الحاويات في ميناء شرق بورسعيد بطول 955 مترا، ومساحة 510 آلاف متر مربع.

تشغيل محطة تحلية المياه بالعين السخنة أول أكتوبر

وكشف رئيس الهيئة العامة لـ اقتصادية قناة السويس، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، عقب أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة للعام المالي الحالي 2022 - 2023، عن موافقة الهيئة على تقديم منح الإقامات الخماسية للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية، للتسهيل عليهم وتحسين مناخ الأعمال، فضلا عن تشغيل محطة تحلية المياه بالعين السخنة أول أكتوبر المقبل لخدمة المشروعات القائمة في المنطقة الصناعية، ومشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض لتحالف سكاي للاستثمار -ريلاينس لوجيستيك، بميناء شرق بورسعيد، على أن تبدأ الهيئة اتخاذ ما يلزم نحو التعاقد، كما وافق مجلس إدارة الهيئة، على البدء في إجراءات تفعيل التعاقد بالأحرف الأولى بين الهيئة وتحالف هاتشسون وCOSCO وCMA، لإنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطة الحاويات بـ ميناء السخنة.

33 مليار جنيه إجمالي دخل الهيئة 2022

واستعرض مسؤولو الإدارات المالية والمراجعة الداخلية في الهيئة خلال الاجتماع، القوائم المالية والحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2021- 2022، وبلغ إجمالي قائمة المركز المالي للهيئة 33 مليار جنيه في 30 يونيو الماضي، مقارنة بـ18 مليار جنيه فقط في الفترة ذاتها من 2021.

وأرجع مسؤولو الإدارة المالية بالهيئة، تحسّن المركز المالي إلى انتهاء تنفيذ بعض المشروعات، فضلا عن أعمال التطوير في الموانئ البحرية التابعة للهيئة لتكاملها مع المناطق الصناعية، وتحقيق الهيئة الاقتصادية فائضا يقدّر بـ2.214 مليار جنيه للعام الماضي، مقارنة بفائض في 2021-2022 بلغ 2.212 مليار جنيه.

وبحسب البيان الصادر عن الهيئة، حققت المنطقة الاقتصادية إجمالي إيرادات 3.419 مليار جنيه في العام المالي المنصرم، مقارنة بإيرادات خلال العام المالي الأسبق الذي بلغ 3.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 9%، رغم التأثير السلبي للمتغيرات العالمية من تداعيات وتأثير جائحة كورونا وكذا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

«المركزي للمحاسبات» يشيد بأداء «اقتصادية القناة»

وأضاف البيان، أنّ ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، أشادوا خلال الاجتماع بأداء الهيئة الاقتصادية لقناة السويس طوال السنوات الأربع الماضية، واصفين تقريرها عما تحقق من إنجازات بأنّه «نظيف»، بسبب الإدارة الرشيدة واتباع الحوكمة في الأداء الإداري داخل الهيئة.

حضر الاجتماع الذي ترأسه وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحافظي بورسعيد والإسماعيلية، وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأعرب رئيس الهيئة خلال الاجتماع، عن امتنانه لوجوده ضمن كوكبة من أعضاء مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية، الذين لا يدخروا جهدا لدفع المنطقة الاقتصادية إلى الأمام، مشيرا إلى تقديره للمهندس يحيى زكي، رئيس مجلس الإدارة السابق، وإنجازاته والأعمال التي تمت خلال رئاسته للهيئة.