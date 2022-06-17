مشادات داخل عمومية البيطريين بسبب غياب ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات

اكتمل النصاب القانوني اللازم لحضور الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء البيطريين، وبدء انعقاد وقائع الجمعية العمومية العادية بحضور 345 طبيبا.

ووضع الحضور عدد من اللافتات التي تعبر عن مطالب الأطباء البيطريين، منها «التعيين ليس مطلب فئوي ولكن ضرورة أمن قومي وتنمية الريف المصري تحتاج طبيب بيطري بالوحدات البيطرية والطبيب البيطري ركيزة نجاح مبادرة تنمية الثروة الحيوانية».

مشادات كلامية بين أطباء

وفي بداية انعقاد الجمعية العمومية لـ«البيطريين»، شهدت مشادات كلامية بين عدد من الأطباء المشاركين بالعمومية، وأعضاء مجلس النقابة العامة، بعد اعتراض عدد من الحضور على تواجد أفراد شركة الأمن غب قاعة العمومية، وعدم وجود ممثل للجهاز المركزي للمحاسبات عند مناقشة ميزانية النقابة مطالبين بإلغاء بند مناقشة الميزانية.

وعرض الدكتور محمد سيف الأمين العام للنقابة تقرير الأمين العام، إضافة إلى شروط قبول خريجين الجامعات الخاصة والأهلية والأجنبية.

كما طرح البعض ورقة تحمل عدة مقترحات لمناقشتها داخل الجمعية العمومية منها:

1) الموافقة على رفع مقترح زيادة الدمعة الطبية المحصلة من الطب البيطري ما لا يقل عن 5 أضعاف لمجلس الاتحاد لزيادة موارد النقابة العالمة والاتحاد حتى يتسنى زيادة.

المعاشات والخدمات النقابية

2) رفض إنشاء أي صندوق تكافل جديد لعدم جدوى صندوق التكافل القديم الذي يعتمد

على موارد غير مضمونة وغير منتظمة ناهيكم عن ضعف موارد النقابة.

3) حظر وإنهاء تعيين جميع أقارب مجالس النقابة العامة والفرعية السابقة والحالية حتى الدرجة الرابعة من جميع إدارات الاتحاد والنقابة العامة والفرعية وكافة مشاريع الاتحاد ومن ضمنها.

مشروع العلاج

4) تخفيض مرتبات جميع موظفي النقابة العامة بنسبة ما لايقل عن ٢٥%، وحظر زيادتها

5) إيقاف أي مشاريع استثمارية أو شراء عقارات أو أراضي من أموال النقابة العامة دون موافقة مستقبلاً دون موافقة للجمعية العمومية أولاً.

الجمعية العمومية

6) حظر وإنهاء تعيين أعضاء مجالس النقابة العامة في شركات الاتحاد وتوريد مكافأتهم لخزينة