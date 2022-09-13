اليوم.. مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 13 ألف سائح أوروبي

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليين اليوم الثلاثاء 13 ألف سائح على متن 83 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومراجعة الإجراءات بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات الحقائب، وإنهاء إجراءات الوصول.

وصول 13 ألف سائح أوروبي

وقال عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إن فنادق الغردقة ومرسى علم تستقبل اليوم الثلاثاء 13 ألف سائح أوروبي على متن 83 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، حيث يستقبل مطار الغردقة الدولي 66 رحلة طيران، ويستقبل مطار مرسى علم 17 رحلة طيران، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

وأضاف «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن» أن السياحة تعيش أزهى عصورها تزامنًا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران القادمة من مطارات أوروبا من مختلف الأسواق السياحية الأوربية، وتأتي السياحة التشيكية والبولندية والألمانية على رأس السائحين الأجانب في منتجعات الغردقة ومرسى علم، لافتًا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق ووصلت إلى 90%.