مطار الغردقة الدولي يستقبل 279 سائحا روسيا بالورود والأعلام

أطلقت خامس شركة سياحية روسية أولى رحلات طيران مباشرة من موسكو إلى مطار الغردقة اليوم السبت تقل 279 سائحا روسيا حيث لا يوجد أي مقاعد خالية على الرحلة، وذلك في إطار بروتوكول تعاون بين الشركة السياحة الروسية ومصر للطيران لتنظيم برنامج رحلات مباشرة من موسكو إلى الغردقة، بمعدل رحلة يوميا

استقبال رحلة الركاب الروسية بالورود

واستقبلت سلطات مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، أولى رحلات طيران الشركة الروسية بالأعلام المصرية والروسية وبالورود والحلويات بواسطة فريق العلاقات العامة بالمطار وذلك حسب مصدر ملاحي بمطار الغردقة لـ«الوطن» وهي أول رحلة سياحية لخامس شركة روسية تنظم رحلاتها للغردقة والتي وصلت كاملة العدد ولا يوجد أي مقعد خال بها.

تزايد السياحة الروسية

ومن جانبه أشار عصام علي الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن رحلات السياحة الروسية القادمة للغردقة في تزايد مستمر حيث تعتبر رحلة اليوم هي أول رحلة لخامس شركة روسية والتي تنظم رحلات مباشرة إلى الغردقة مؤكدا أن أعداد السائحين والرحلات الجوية والشركات المنظمة في تزايد مستمر.

مصر توقع اتفاقية مع روسيا لزيادة عدد الرحلات الجوية

وأشار الخبير السياحي إلى أن وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة النقل المصرية بشأن زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين على إمكانية تسيير 14 رحلة إسبوعيا.