السيسي يزور قطر لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وحماية الأمن القومي العربي

يغادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مدينة الدوحة في زيارة رسمية لمدة يومين، تعد الأولى من نوعها إلى دولة قطر، تلبيةً للدعوة الموجهة إلى الرئيس من أخيه الأمير تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر.

تعزيز التعاون المصري القطري

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الزيارة تأتي تتويجًا للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة.

محاور مناقشات الرئيس السيسي مع أمير قطر

ويبحث الرئيس خلال الزيارة مع أخيه أمير دولة قطر، أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلًا عن التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.