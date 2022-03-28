تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري خارجية مصر وقطر لتعزيز التعاون بين البلدين

عُقد اليوم الاثنين، بالقاهرة اجتماعا بين سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر.

تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين

وتناول الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

وأشاد الجانبان بعمل أعضاء اللجان الثنائية المشتركة المنبثقة عن بيان العُلا، واستكمالها لأعمالها في أجواء سادتها المهنية والروح الأخوية، والتي جرى من خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتوصل للتوافق بشأن الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

تشكيل لجنة مشتركة

ثمّن الجانبان المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعودتها إلى وضعها الطبيعي وأصلها المتين، كما يود الجانبان الإعلان عن قرارهما بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيريّ الخارجية بالبلدين الشقيقين بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.