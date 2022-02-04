«مصر وقطر».. ملاذ الاتحاد الأوروبي لتنويع إمدادات الطاقة لأوروبا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، أنّ الاتحاد الأوروبي يناقش تنويع إمدادات الطاقة لأوروبا، مع جميع الشركاء، بينهم مصر وقطر.

الاتحاد الأوروبي يناقش مع مصر تنويع إمدادات الطاقة الى أوروبا

وأكدت «دير لاين»، في تصريحات صحفية لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية، أن الاتحاد الأوروبي تواصل مع جميع الشركاء، ابتداءًا بدولة النرويج، وهي المورد الرئيسي التي تتعاون مع الاتحاد بشكل موثوق لفترة طويلة، بالإضافة إلى مصر وقطر وأذربيجان، معربة عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دورا كبيرا في ذلك، مضيفة أنه من المقرر انعقاد قمة الطاقة بواشنطن في 7 فبراير المقبل.

التعاون المشترك بين الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي لإمداد الغاز لأوروبا

وأضافت «دير لاين»، أن الاتحاد الأوروبي بدأ بالفعل فى التعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، خاصة الغاز الطبيعي المسال، حيث كشف بيان مشترك بين الرئيس الأمريكي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعملان على ضمان إمدادات منتظمة من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، و ذلك لتجنب الاضطرابات المحتملة بسبب الأزمة الأوكرانية.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، عن أن الإدارة الأمريكية تعتزم وقف إطلاق مشروع نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا «التيار الشمالي - 2»، حال استمرار التصعيد حول أزمة أوكرانيا.

التعاون العربي لإمداد الغاز الى أوروبا

وكان مفوض السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعلن في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن يتعامل مع الولايات المتحدة وقطر وأذربيجان ومصر فى مسألة الغاز، وذلك فى حال قررت روسيا تخفيض إمدادات الغاز لأوروبا على خلفية التوتر حول أزمة أوكرانيا.

ومن جهة أخرى، أعلنت روسيا، أنها تفي دائمًا بالتزاماتها التعاقدية لإمدادات الغاز إلى دول أوروبا، حيث لا داعى للتشكيك في موثوقيتها.