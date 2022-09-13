«تعليم كفر الشيخ» توجه بمكافحة الدروس الخصوصية وتفعيل مجموعات التقوية

وجه محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتفعيل مجموعات التقوية، ورفع الوعي الثقافي لدى الطلاب، مشيرًا إلى أن المديرية ستعمل بكافة طاقتها لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل كافة الجهود للقضاء عليها.

تعريف الطلاب بمواعيد برامج قناة «مدرستنا»

كما وجه مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس بتعريف الطلاب بمواعيد البرامج التعليمية الخاصة بقناة «مدرستنا»، باعتبارها جزء لا يتجزأ من اليوم الدراسي.

الاستعداد لاستقبال الطلاب

وأضاف «عبدالله»، أن المديرية استعدت لاستقبال 859716 طالبًا، منهم 768431 طالبا في التعليم العام بـ2144 مدرسة، تضم 196469 فصلاً، و91285 طالبا في التعليم الفني بـ97 مدرسة تضم 2042 فصلاً، بإجمالي 2241 مدرسة للتعليم العام والتعليم الفني، يضمون18538 فصلاً، واتخذت المديرية كافة الاستعدادات اللازمة، لاستقبال الطلاب.

جدير بالذكر، أن مدارس محافظة كفر الشيخ، تشهد حالياً استعدادات مكثفة لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة، ودهان أسوار المدارس بالكامل من الداخل والخارج، وكتابة العبارات المحفزة الداعية للتفاؤل وحُب العِلم، وزيادة المساحات الخضراء بزراعة الأشجار، وتطهير خزانات المياه الموجودة داخل المدارس بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.