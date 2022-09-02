قبل بداية العام الدراسي.. تعرف على المعاهد المتاحة بجامعة الأزهر 2022

يهتم طلاب الأزهر بمعرفة المعاهد المتاحة بجامعة الأزهر 2022 خلال هذه الفترة، فمنذ ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية، لا يكف الحديث حول الأماكن المتاحة في المعاهد المختلفة بالقطاع الأزهري، وهو ما تستعرضه «الوطن» في التقرير التالي، حتى يتمكن الطلاب من اختيار مسارهم الجديد وفقا لما هو متاح من معاهد.

المعاهد المتاحة بجامعة الأزهر 2022

هناك العديد من المعاهد المتاحة بجامعة الأزهر 2022 يمكن لطلاب الأزهر الالتحاق بها، وتتنوع بين العلمية والشرعية، بينها الآتي:

- معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين القاهرة.

- معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين القاهرة.

- معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين أسيوط.

- معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين أسيوط.

ولا تقتصر المعاهد المتاحة بجامعة الأزهر على هذه المعاهد فقط، فهناك عدد من المعاهد الأخرى المتاحة أمام الطلاب، وهي:

- معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنين بالقاهرة.

- معهد إعداد فني قواعد البيانات بكلية العلوم بنين بالقاهرة.

- معهد إعداد فني قواعد البيانات بكلية العلوم بنين أسيوط.

المعاهد المتاحة بجامعة الأزهر 2022 في مجال القضاء

إضافة إلى وجود المعاهد المتاحة بجامعة الأزهر 2022 في مجال القضاء، خصوا معاوني القضاء، على مستوى المحافظات المختلفة، يتخلصون في الآتي:

- معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بالقاهرة.

- معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين طنطا.

- معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين دمنهور.

- معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بتفهنا الأشراف.

- معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بأسيوط.

أما عن المعاهد المتاحة بجامعة الأزهر 2022 للنظم والمعلومات، فهناك معهد بجامعة الأزهر في القاهرة، إضافة إلى الأقاليم، وهي:

- معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنات بالقاهرة.

- معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنات بتفهنا الأشراف.

- معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنات بجامعة أسيوط.