التعليم تعلن استعدادات المدارس الفنية للعام الدراسي الجديد

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، إن قطاع التعليم الفني اتخذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء الدراسة غدًا السبت 9 أكتوبر 2021، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاستعداد للعام الدراسي الجديد، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التنبيه على جميع المسئولين بالمدارس الثانوية الفنية على مستوى الجمهورية بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في ضوء التعليمات والكتب الدورية الصادرة بهذا الشأن.

وأكدت «التعليم»، أن عدد المدارس المطبق بها برامج مطورة تضم مناهج مبنية على منهجية الجدارات، بلغ 413 مدرسة ثانوية فنية منهم 245 مدرسة صناعية، و67 مدرسة تجارية، و72 مدرسة زراعية، و29 مدرسة فندقية.

وأوضحت أن التعاون بين قطاع التعليم الفنى من خلال الإدارات النوعية ومركز تطوير التعليم الفني والمديريات التعليمية، أدى إلى الانتهاء من تدريب 62691 من المعلمين والموجهين وكوادر الإدارة المدرسية من جميع المديريات، وتم إعداد 512 من مدربي المدربين من كافة نوعيات التعليم الفني «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي»، فضلا عن تدريب 28095 من المعلمين وأعضاء هيئات التوجيه الفني على الجدارات المهنية، وكذلك تدريب 29792 من المعلمين وأعضاء هيئات التوجيه الفني على مهارات تقييم الطلاب المطورة وفقًا للحقائب التدريبية الخاصة بذلك، والتي تم إعدادها من خلال كوادر التعليم الفني، والذين تم إعدادهم لهذا الشأن.

وأشارت الوزارة إلى أن التدريبات تم تصميمها وتنفيذها على عاتق كوادر التعليم الفني، وذلك في خطوة لبناء قدرات المعلمين والموجهين وتطوير البرامج الدراسية وبناء المناهج وفقًا لاحتياجات سوق العمل بالتعاون مع ممثلي سوق العمل واكتساب الخبرات من الخبراء المصريين والأجانب وشركاء التنمية.