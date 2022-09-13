آية جمال الدين: نشرات «المتحدة» للرد على الشائعات مهمة لرفع وعي المواطنين

أشادت الإعلامية آية جمال الدين، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتكليف قطاع أخبار بالشركة، بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم، للرد على الشائعات والأكاذيب التي تستهدف المجتمع المصري، وإذاعتها على قناة «إكسترا نيوز» بكل منصاتها الإلكترونية، وإرسال تلك الخدمة الإخبارية لكل الأحزاب السياسية، وكل القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية.

مذيعة «dmc»: قرار «المتحدة» خطوة مهمة

قالت آية جمال الدين مقدمة برنامج «8 الصبح» على شاشة قناة «dmc»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هذة قرار تكليف قطاع الاخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بإعداد نشرات للرد على الشائعات، يعتبر خطوة مهمة بكل تأكيد، موضحة أنها بحكم عملها تواجه عددا كبيرا من الأخبار المغلوطة بشكل شبه يومي.

وأوضحت «آية»، أن دور الإعلام الرئيسي تصحيح الأخبار الكاذبة، خاصة أن مواقع التواصل الاجتماعي سهلت إطلاق المغرضين للشائعات بهدف إثارة البلبلة، مضيفة أن قلة الوعي عند البعض يساعد على نشر الشائعة على نطاق أوسع، حتى خارج مواقع التواصل الاجتماعي.

آية جمال الدين: رفع وعي المواطنين ضرورة

أكدت مذيعة «dmc»، أن خطوة الشركة المتحدة، كنا نحتاج إليها بشدة، مشددة على أنه لا غنى عن رفع الوعي الجمعي عند المواطنين، حتى يكون المواطن قادرا على مواجهة الشائعات من تلقاء نفسه في أي زمان ومكان.