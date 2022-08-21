الإعلامية آية جمال الدين: المتحدة تسعى لاكتشاف المواهب من خلال «كابيتانو مصر»

لقت مسابقة اكتشاف المواهب الكروية، التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحت عنوان «كابيتانو مصر»، اهتماما كبيرا من الجمهور، لأنه يهدف لاستغلال المواهب المهمشة في مصر.

مذيعة برنامج «8 الصبح»: مصر مليئة بالمواهب في جميع المجالات

ومن جانبها قالت آية جمال الدين، مقدمة برنامج «8 الصبح»، المذاع عبر شاشة قناة «dmc»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنها بحكم عملها في الإعلام تأكدت أنّ مصر مليئة بالمواهب في جميع المجالات، لكنها بحاجة إلى عين خبيرة لاستغلالها، وذلك لرفع اسم مصر عاليا في جميع الدوريات الكبرى.

وأشارت إلى أننا نملك نموذجا مهما، وهو النجم العالمي محمد صلاح، وأصبح قدوة كبيرة للشباب المصري الطامح، ولكنها تتمنى أن يتم اكتشاف مواهب في مختلف الرياضات، حتي يتم تمثيل منتخبات مصر في جميع الألعاب.

وأضافت أم مصر بها نماذج كثيرة في الرياضيات المختلفة، التي تحقق مراكز وميداليات، وهذا يؤكد أننا نملك الكثير من الموهوبين في جميع المجالات، يستحقون الاكتشاف، وهذا ما تسعى إلية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بدورها في المجتمع المصري.

شروط مسابقة «كابيتانو مصر»

الجدير بالذكر ان شروط مسابقة برنامج «كابيتانو مصر»، تتمثل في أن يكون المشترك من مواليد عام 2008، وواجب الحضور بشهادة الميلاد، ويكون الراغب في الاشتراك غير مسجل في أي ناد أو هيئة رياضية، ويتم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني عن طريق استمارة المشاركة، بينما يشترط إقرار ولي الأمر بتوقيع الكشف الطبي بأن نجله أو من يقوم برعايته لا يوجد لديه مانع صحي للاشتراك في الاختبارات، والالتزام بجميع الضوابط والشروط المنظمة في هذا الشأن ويتحمل المسؤولية كاملة في حالة ثبوت مخالفة التعليمات المنظمة في هذا الشأن.