 الإعلامية أسماء يوسف: الشركة المتحدة تحركت لمواجهة شائعات «أهل الشر»

قالت الإعلامية أسماء يوسف، مقدمة برنامج «8 الصبح»، عبر شاشة قناة «dmc»، إن ملف الشائعات من الملفات المهمة التي يعمل عليها «إعلام الشر» والمتربصون للدولة المصرية، إذ تخرج شائعات يوميًا في كل الملفات التي تهم المواطنين، لتشويه الإنجازات والتقليل من أهمية وجدوى المشروعات القومية الكبرى، وإثارة البلبلة في الشارع المصري.

وأضافت أنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحركت لمواجهة تلك الشائعات، إيمانًا منها بأهمية دور الإعلام في هذا الملف، وبحق المواطن في الحصول على المعلومة الصحيحة والموثقة من مصادرها، وإدراكاً لأهمية رفع الوعي في المجتمع.

مقدمة برنامج «8 الصبح»: عام 2021 في الصدارة في انتشار الشائعات

وأضافت «يوسف»، أنّه لا بد أن ندرك أهمية هذه المشكلة، ونسترجع بعض المعلومات من تقرير مهم كان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يبين مدى انتشار الشائعات، خلال السنوات من 2014 لـ2021، يوضح أن عام 2021 جاء في صدارة انتشار الشائعات بنسبة تبلغ 23.5%، مقارنة بـ 22.9% عام 2020، و20.1% عام 2019، و12.9% عام 2018، و9.3% عام 2017، و6.5% عام 2016، و3.1% عام 2015، و1.7% عام 2014، لذلك تعتقد أن هنا أدركنا مدى خطورة وانتشار الشائعات خصوصًا مع انتشار استخدام النت، ومواقع التواصل المختلفة اللي بتساهم في انتشار الشائعات بشكل كبير وسريع ودون وعي.

وأشارت إلى أنّ أجهزة الدولة تعمل على التصدي لهذه المشكلة بشتى الطرق والوسائل، بالرد على الصفحات الرسمية للوزارات والهيئات المختصة بها، والبيانات التي يخرج بها المتحدثون الرسميون للوزارات المختلفة، إضافة إلى دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الذي يحرص على الرد على الشائعات أولًا بأول.

أسماء يوسف: الإعلام له دور مهم في تصحيح المعلومات

وأكدت «يوسف»، أن الإعلام له دور مهم في تصحيح المعلومات، والحد من انتشار الشائعات التي يروّج لها «إعلام الشر»، مشيرة إلى أنّه إيمانًا من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأهمية دور الإعلام في هذا الملف كان التحرك بتكليف قطاع الأخبار بالشركة بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم؛ للرد على الشائعات والأكاذيب.

وأوضحت أنّ ذلك يأتي من منطلق حرص على حق المواطن في الحصول على المعلومة الصحيحة والموثقة من مصادرها، وإدراكاً لأهمية رفع الوعي في المجتمع باعتباره أحد عوامل استقراره وتقدمه، ومواجهة الأفكار الهدّامة، والمتربصين بالدولة بتأكيد مبادرة مهمة جدًا، موجهة الشكر إلى الشركة المتحدة لإيمانها بالدور التوعوي المهم للإعلام.