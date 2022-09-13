مقتل شاب وإصابة شقيقه داخل مزرعة في الواحات البحرية: مشاجرة على المحصول

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، مقتل شاب داخل مزرعة في الواحات البحرية، وألقت القبض على القاتل، وكشفت التحريات أنّ مالك مزرعة تشاجر مع شقيقين يعملان في جمع المحصول لديه، وتبادل الطرفين الاعتداء، مما أسفر عن مقتل أحد الشقيقين وإصابة الآخر، وأُخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بالواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بلاغ إلى قسم شرطة الواحات البحرية

وورد بلاغ إلى رئيس مباحث قسم شرطة الواحات البحرية، في مديرية أمن الجيزة، يشير إلى مقتل شاب داخل مزرعة وإصابة شقيقه، وأُخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالواقعة، وكلف رجال المباحث بسرعة الانتقال إلى مكان البلاغ.

مصرع أحد الشقيقين وإصابة الآخر

وعقب وصول قوة أمنية إلى مكان البلاغ، تبين من الفحص، أنّ مالك مزرعة تشاجر مع المجني عليهما، بسبب خلاف على جمع المحصول، وتبادل الطرفين الاعتداء، مما نتج عنه مصرع أحد الشقيقين وإصابة الآخر.

القبض على المتهم

وألقى رجال المباحث القبض على الجاني، وأُخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

العقوبة في قانون العقوبات

وأكد تامر الشايب المحامي بالنقض، في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، أنّ المادة رقم 2344 من قانون العقوبات، تنص على أن «يُحكم على مرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، إذ أنّ الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب جناية أخرى بجانب القتل العمد، خلال فترة قصيرة».