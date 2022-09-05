أسرار جريمة شبرا الخيمة.. حكاية إنهاء حياة «تاجر كبدة» بـ12 طعنة

في شارع 25 بمنطقة بيجام التابعة لدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، كانت الأمور تسير بشكل طبيعي، حتى انقلب المشهد رأسًا على عقب، عندما أقدم شقيقين على قتل شاب بـ12 طعنة، باستخدام أسلحة بيضاء أمام المارة، في مشهد مؤلم، سيطرت عليه حالة من الغضب الشديد، أثناء سقوط الشاب جثة هامدة، وجرى نقله إلى المشرحة، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

بلاغ بالواقعة

صراخ وعويل كانت هذه اللحظات المأساوية، عندما تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغًا بسقوط قتيل بشارع الـ25 بمنطقة بيجام بدائرة القسم، إذ جرى تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة.

وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع «مصطفى حمدي»، في العقد الثالث من عمره إثر خلافات بينهما، وتبين وراء الواقعة شقيقان «محمود» و«فرج» تربطهم صلة قرابة بالمجني عليه، وتم ضبطهما وبحوزتهما السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهة المتهم أمام العقيد محمد سامي مندور رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة، اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بحيازته للسلاح المضبوط.

عرض المتهمان على الطب الشرعي

خضع المتهمان لجلسة اعترفات تفصيلية حول ارتكاب الجريمة المؤلمة، وأدلا باعترفات حول الجريمة حتى قررت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات تجديد حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما أمرت بعرضهما على مصلحة الطب الشرعي لاجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيهما المخدرات أو من عدمه.

الجناة والمجني عليه تربطهم صلة قرابة

«خالد ج» أحد شهود العيان المتواجدين لحظة ارتكاب الواقعة، أكد أنهم فوجئوا بتواجد المتهمان لمحل عمل المجني عليه بمسرح الجريمة، إذ يعمل المجني عليه تاجر كبدة، منذ سنوات، وتربطهم صلة قرابة بينهما قائلا: «مصطفى الجميع بالمنطقة، يحترمه من محبته في الناس وعمل الخير دائما متزوج ولديه أولاد، لديه محل خاص به لعمل المأكولات (كبدة)، وبينه وبين الجناة، خلافات منذ فترة كبيرة.

ويضيف في حديثه لـ«الوطن»، أن الجريمة تمت في وضح النهار أمام المارة يوم الثلاثاء الماضي، عندما فوجئ الجيران والمتواجدين بأن المتهمين دخلوا المحل الخاص بالمجني عليه، وقاموا بالاعتداء عليه وسددو له عدة طعنات حتى فارق الحياة.

الموقف القانوني والعقوبة المتوقعة للمتهمين

وحول الموقف القانوني والعقوبة المتوقعة للمتهم يقول حمدي العربي المحامي والخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.