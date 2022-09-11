مقتل 3 أشخاص في مشاجرة بالعجوزة.. خلافات الجيرة السبب

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على طرفي مشاجرة وقعت بين مجموعة من الأشخاص في منطقة أرض اللواء بالعجوزة، انتهت بمقتل 3 أشخاص، متأثرين بإصابتهم بالأعيرة النارية.

خلافات الجيرة وراء الواقعة

وأشارت تحريات رجال المباحث، إلى أن خلافات الجيرة وراء نشوب المشاجرة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

مقتل 3 أشخاص

ورد بلاغ للمقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بمقتل 3 أشخاص في مشاجرة بأرض اللواء التابعة لدائرة القسم، أخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم تعيين خدمات أمنية.

وكشفت تحريات العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث شمال الجيزة، التي أشرف عليها العميد هاني شعرواي رئيس القطاع، أن خلافات الجيرة أدت إلى نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، انتهت بمقتل 3 أشخاص.

وتمكن ضباط مباحث العجوزة من ضبط الجناة، وأخطر اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

قانوني يوضح العقوبة

من جانبه، كشف تامر الشايب المحامي بالنقض، في حديثه لـ«الوطن»، عن العقوبة المنتظرة للمتهمين، قائلًا إن المادة 2344 من قانون العقوبات تنص على «يحكم على مرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، إذ أن الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب جناية أخرى بجانب القتل العمد، وذلك خلال فترة قصيرة».