طفلة تفارق الحياة وتلحق بشقيقيها في حادث طريق «سيدي سالم» بكفر الشيخ

ارتفع منذ قليل، عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «سيدي سالم - شابة»، بنطاق محافظة كفر الشيخ، إلى 4 حالات، عقب وفاة طفلة تبلغ من العمر عامين، داخل عناية الأطفال بمستشفى سيدي سالم المركزي، لتلحق بشقيقيها الاثنين اللذين توفيا عقب وصولهما للمستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم.

التحريات: عجلة القيادة اختلت بيد السائق وأدت لانقلاب السيارة بالترعة

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى سيدي سالم المركزي، بارتفاع عدد الوفيات في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «سيدي سالم - شابة»، إلى 4 وإصابة 5 أشخاص بإصابات خطيرة، حيث تُشير نتائج التحريات الأولية إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انقلاب السيارة في الترعة.

وبانتقال الأجهزة الأمنية بمركز سيدي سالم إلى المستشفى، تبين وفاة الطفلة الرابعة وتدعى سعاد محمد يوسف، عمرها عامين، لتلحق بشقيقيها يوسف ورغد، وابن خالتها أحمد تامر عبد المطلب، 3 سنوات، حيث جرى نقلها من العناية المركزة الخاصة بالأطفال بمستشفى سيدي سالم المركزي، إلى مشرحة المستشفى.

مصرع 4 أطفال بينهم 3 أشقاء في الحادث

كان حادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة انقلاب سيارة ملاكي على طريق «سيدي سالم - شابة»، بمحافظة كفر الشيخ، ما أسفر عن مصرع 4 أطفال بينهم 3 أشقاء، بينما أُصيب 6 آخرين بينهم الأب والأم ووالدها ووالدتها، بإصابات مختلفة، وجرى نقلهم إلى مستشفى سيدي سالم المركزي.