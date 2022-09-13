وزير التعليم في السويس لافتتاح مشروعات.. منها النموذج الأول لمدارس مصر المتميزة

استقبل اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اليوم الثلاثاء، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في قاعة كبار الزوار بديوان عام المحافظة.

افتتاح عدد من المشروعات التعليمية

حضر اللقاء الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، واللواء يسري سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، وعدد من قيادات المحافظة.

وتأتي زيارة الوزير لمحافظة السويس في إطار افتتاح عدد من المشروعات التعليمية بالمحافظة، والتي على رأسها افتتاح النموذج الأول لمدارس مصر المتميزة.