«التعليم» توجه بدمج مفاهيم «التحرش والعنف الجسدي» بالمناهج لتوعية الطلاب

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا عاجلًا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية بدمج بمفاهيم «مفاهيم التربية الجنسية والتحرش الجنسي والعنف الجسدي» ضمن مناهج التعليم الأساسي.

تنفيذ برامج توعوية وبوسترات وكتيبات

توجيهات عدة شملها خطاب وزارة التربية والتعليم المرسل للمديريات التعليمية، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه وهي:-

- تنفيذ برامج توعوية بمدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية (عام - فني) بمشاركة «الزائرة الصحية، والأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي ومعلم التربية الدينية».

- توفير بوسترات وكتيبات للتوعية بمخاطر الانحرافات السلوكية غير السوية ونشرها في أماكن تجمع الأطفال والمراهقين «أندية، ومدارس جامعات، وصالات ألعاب، ودور رعاية الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية»

- دمج مفاهيم «مفاهيم التربية الجنسية والتحرش الجنسي والعنف الجسدي» ضمن مناهج التعليم الأساسي.

1 أكتوبر.. بدء العام الدراسي 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل العام الدراسي 2022-2023، وفقاً للخريطة الزمنية للدراسة والمعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم وهي كالتالي:-

- بدء الدراسة بالمدارس الدولية الأحد 18 سبتمبر.

- بدء العام الدراسي يوم أكتوبر 2022 وينتهي يوم الخميس 26 يناير 2023.

- بدء امتحانات التيرم الأول الأحد 14 يناير 2023.

- بدء التيرم الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلى الخميس 8 يونيو.

- بدء امتحانات التيرم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 يوم السبت 8 يوليو.

- بدء امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم السبت 10 يونيو.

- مده أيام الدراسية الفعلية في التيرم الأول 98 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية.

- مدة أيام الدراسة الفعلية في التيرم الثاني 96 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية.

- أيام الدراسة الفعلية 194 يومًا بما يعادل 35 أسبوعًا.