التعليم تطلق المسابقة الدولية السنوية لرسومات الأطفال.. «بطلي المفضل»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلاق المسابقة الدولية السنوية لرسومات الأطفال «سحر الصداقة»، في أطار التعاون بين وزارة التعليم ووزارة الخارجية الأذربيجانية، لتنظيم المسابقة التي تعقد تحت عنوان «الحكاية الخيالية المفضلة لدي أو بطلي المفضل في القصص الخيالية».

ووجهت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، بالتنبيه علي الموجه العام الأول بنشر وتنفيذ المسابقة لجميع الطلاب الذي تتراوح أعمارهم بين 6 و16 عامًا من خلال إرسال الأعمال عبر البريد الإلكتروني.

شروط المسابقة

- يجب أن يرسم الأطفال بشكل مستقل وابداعي.

- يجب ألا يتجاوز الأسلوب المسموح به «الرسم والجرافيك».

- حجم العمل يتعين أن يكون 60x 40 sl.

- يتعين على المشارك تقديم رسم واحد فقط في المسابقة.

- سيتم قبول من 10إلى 15 عمل من كل مؤسسة مشاركة في المسابقة.

- يتعين أن تكون الأعمال مطابقة مع موضوع المسابقة.

- يجب عدم عمل إطار للعمل الفني.

- يتعين كتابة كل البيانات الخاصة بالمشارك بالحروف الكبيرة وإرفاقها خلف العمل الفني وإرسالها البريد الالكتروني.

- تتضمن كل لوحة المعلومات الأتية «الاسم - السن - العمل الفني - اسم المدرسة - عنوان المدرسة - الكود البريدي - البلد - المديرية - البريد الإلكتروني للمدرسة - اسم المدرس - عنوان المشارك - رقم التليفون».

أهداف المسابقة

- التعرف على تاريخ وتراث الشعوب المختلفة.

- زيادة اهتمام الأطفال بالثقافات والتقاليد المتخلفة.

- خلق الاحترام المتبادل والصداقة بين أطفال العالم.

- كشف القدرات الإبداعية للأطفال والشباب.

المواعيد الخاصة بالمسابقة

- آخر موعد لتقديم الأعمال هو 30 أكتوبر 2022.

- سيتم تقييم الأعمال في 30 نوفمبر 2022.

- مراسم افتتاح المسابقة ديسمبر 2022.

شروط التسجيل

- الاطلاع على قواعد ولوائح المسابقة جيداً قبل الاشتراك.

- يتم ملء وتحميل وارفاق جميع الاستمارات المطلوبة للمشاركة على الموقع الالكتروني.