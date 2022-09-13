الشهابي يشيد بقرار «المتحدة» بإذاعة نشرات متخصصة للرد على الشائعات

أشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، بقرار مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم، للرد على الشائعات والأكاذيب التي تستهدف المجتمع المصري.

قرار الشركة المتحدة يرفع الوعي الشعبي

أشار الشهابى، إلى أن قرار الشركة المتحدة مهم للغاية، ويرفع الوعى الشعبى ويحصن المجتمع المصرى ضد حروب الجيل الرابع والخامس التى يشنها الأعداء، ويزيد من تماسك الجبهة الداخلية، ووقوفها خلف الدولة المصرية.

وحيا الشركة المتحدة، على إصدارها هذا القرار الوطنى، في إطار مواجهة ضد أعداء الوطن والدين، مطالبا المتحدة، بإرسال تلك الخدمة الإخبارية التى كلفت نفسها بها، إلى كل الأحزاب السياسية، لتتولى هى الأخرى أداء دورها الوطنى، لفضح أكاذيب الأعداء والرد عليها فى لجان ومقار أحزابهم المختلفة، وفى مؤتمراتهم الجماهيرية.

معركة الوطن كله

شدد رئيس حزب الجيل، على أن المعركة مع الأعداء، ومن يدور فى فلكهم من جماعات الشر، أصبحت معركة الأمة كلها، بكل أحزابها ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية، فهى معركة الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها القومية، أى الحفاظ على الوطن، أى أنها معركة وجود.

وأكد الشهابي، أن فضح حملات التشويه والتزييف التى تستهدف خلق صورة غير حقيقية عن المجتمع المصري فى الخارج، يجب أن تكون معركة الوطن كله.