ضياء رشوان: مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني تشارك بالكامل في الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي والإعلامي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والمنسق العام للحوار الوطني، إن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني تشارك أيضا بكاملها في الحوار الوطني، من خلال مجلس الأمناء أو الجلسات المقبلة، لافتا إلى أن الحوار الوطني ليس إجباريا وإنما اختياريا، وللجميع الحق في المشاركة والنقد أو الرفض في المشاركة.

ضياء رشوان: الرافضون لهم الحق في الرفض ونمد لهم يد المشاركة

وأوضح «رشوان» خلال تقديمه برنامج «مصر جديدة» المذاع على قناة «etc» أن من رفض المشاركة أعداد بسيطة وضئيلة، وهم أفراد وليسوا قوى سياسية أو كيانات، متابعا: «لهم الحق في الرفض ونمد لهم يد المشاركة، وواجب علينا كهيئة حوار وطني أن نحاول دفعهم للحاق بركب الحوار الوطني من خلال ضمانات جدية موجودة بالفعل».

وأشار «رشوان» إلى أن الحوار الوطني بدأ منذ أربعة أشهر، حينما أعلن الرئيس السيسي الدعوة إليه، لافتا إلى أنه حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني ويتطلب العمل الجاد لتنفيذه بأفضل شكل ممكن.

فريق الإعداد للحوار الوطني ومجلس الأمناء لم تعترض على تشكيله قوى سياسية

وأكد المنسق العام للحوار الوطني، أن أولويات العمل الوطني ستظهر في شكل المحاور واللجان التي يقوم عليها الحوار والناتج النهائي الذي سترفعه الهيئة المنظمة للحوار الوطني إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراء المناسب بإحالتها تشريعيا للبرلمان أو المسار التنفيذي لاتخاذ إجراءات للتطبيق بشكل سريع، مشيرا إلى أن فريق الإعداد للحوار الوطني ومجلس الأمناء مشكل من نخبة من القائمين على العمل العام ويعكس كل أطياف الشعب المصري، ولم تعترض قوى سياسية على تشكيل مجلس الأمناء.