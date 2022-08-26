رئيس قنوات الحياة: تعاون الشركة المتحدة و«الثقافة» جسد معنى القوة الناعمة

قال محمود التوني، رئيس شبكة قنوات الحياة، إنّ التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الثقافة، أظهر قيمة القوة الناعمة في مصر، وهو ما ظهر جليًا، خلال أيام مهرجان القلعة، الذي تضمن كل أنواع الفنون والطرب الراقي الذي يبحث عنه المصريون، مشيرًا إلى أنّ شراكة المتحدة في المهرجان كان لها مردود كبير في اهتمام المشاهدين.

حفل الشيخ ياسين التهامي أحدثت حالة من البهجة

وأوضح «التوني»، في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، أنّ حفل الشيخ ياسين التهامي أحدث حالة من البهجة على منصّات التواصل الاجتماعي بين محبي ومريدي الشيخ ياسين التهامي، وارتفعت معدّلات المشاهدات على القنوات والمنصّات نظرًا لاهتمام الجمهور.

تعاون المتحدة وشبكة تلفزيون الحياة

وأشار محمود التوني إلى أنّ التعاون مع المتحدة وشبكة تلفزيون الحياة مكّن من توفير أرشيف للتراث الفني المصري، وإعادة إذاعة الحفلات على قنوات الحياة في اليوم التالي للحفل، استجابة لرغبة المشاهدين على منصّات «السوشيال ميديا»، مؤكدًا أنّ مهرجان القلعة جمع بين الفن الجميل والمكان العريق والعرض التلفزيوني الإبداعي، وأدى لحالة من نشاط القوة الناعمة في مصر.

سعر التذكرة كان مناسبا للأسرة المصرية البسيطة

وأكد رئيس شبكة قنوات الحياة، أنّ التعاون بين الجهات الوزارات بشكلٍ متكامل يُظهر مدى النجاح وقيمة العمل، وهو ما تأكّد من تعاون المتحدة مع الثقافة في تغطية مهرجان القلعة، مشيرًا إلى أنّ سعر التذكرة كان مناسبًا للأسرة المصرية البسيطة وسعر التذكرة لم يتعد 20 جنيهًا، وهو أمر بالغ الأهمية، وهذا العام المهرجان شهد اهتمامًا كبيرًا من الجمهور خاصة مع تنوع المطربين والفنانين المشاركين في المهرجان.