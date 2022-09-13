الإعدام لسيدة قتلت زوجها ومزقت جثته بمعاونة آخرين في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بإعدام ربة منزل وعامل ونجار مسلح، لإدانتهم بقتل زوج الأولى وتمزيق جثته وإلقائها في مصرف بقليوب، بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.

صدر الحكم في الدائرة السادسة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد وعماد سامي وردخان وأمانة سر حلمي محمود.

الزوجة دست للضحية مخدر لتسهيل التخلص منه

وبحسب نص التحقيقات في قضية جريمة قليوب، فإن «المتهمين زينب ح إ، 45 سنة، ربة منزل، وفرج ش ش، 25 سنة، يعمل طرف المجني عليه في غدارة ملاهي شعبية، و"أ ز ف"، 21 سنة، نجار مسلح، ويعمل طرف المجني عليه، قتلوا أيمن ب ر، 51 سنة، صاحب مراجيح أطفال، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، واتفقوا فيما بينهم على أن تدس المتهمة الأولى مادة بشرابه ليحتسيه الضحية، ومكث الثاني والثالث بانتظارها وأعدوا سلاحا أبيض سكين».

المتهمون كبلوا المجني عليه وطعنوه حتى الموت

وأضافت التحقيقات، أن «المتهمين انتظروا المجني عليه حتى أغمى عليه وغاب عن الوعي، ودلفا لمسكنه وكبلاه حال ثباته، وكالوا له عدة طعنات بأنحاء متفرقة من جسده بالتناوب بينهم فمزقوه إربا، وأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وألقوا الأشلاء في مصرف وأبلغوا بغيابه».

إلقاء القبض على المتهمين

كانت أجهزة مديرية امن القليوبية، تلقت بلاغ يفيد مقتل «أيمن ب ر»، 51 سنة، صاحب مراجيح أطفال، مقيم دائرة قسم شرطة قليوب، حيث انتقلت قوات الأمن ورجال البحث الجنائي إلى موقع الحادث.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء الواقعة زوجة الضحية وتدعى "زينب ح إ"، وشهرتها "آمال"، 45 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، وارتكبت الجريمة لمداومة المجني عليه إساءة معاملتها والتعدي عليها بالضرب وشكه في سلوكها.

وأدلت الزوجة باعترافات تفصيلية، بأنها ارتكبت الواقعة بمساعدة كلا من زوج ابنتها «فرج ش ش»، وشهرته «أحمد»، 25 سنة، يعمل طرف المجنى عليه، وكذلك «أرميا ز ف»، 21 سنة، نجار مسلح ويعمل طرف المجني عليه، وذلك لتعاطف الأول معها ولتضرر الثاني من سوء معاملته له هو الآخر.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين الآخرين، وبمواجهتهم أدلوا باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وبإحالتهم للنيابة العامة اعترفوا بارتكابهم للواقعة، فأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.